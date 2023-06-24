Sünnet sırasında tekbir getirilmemesini şikâyet etti

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikâyette, şikâyetçinin 7 yaşındaki oğlunu dini sünnet olması için İstanbul’da özel bir tıp merkezine başvurduğu, sünnet olduğu esnada sağlık çalışanlarının salavat ve tekbir getirmediği iddiası yer alarak “Hem dini sünnet diyorlar, hem de görevlerini yapmıyorlar. Konunun biriminiz tarafından incelenmesini istiyorum” ifadesi yer aldı.

İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birimi sünnet yapılan özel hastaneye yazdığı yazısında sünnet olan çocuk hakkında bilgi, belge, epikriz belgesi ve konu hakkında mesul müdür açıklamalarının 5 gün içerisinde gönderilmesini istedi.

Müdürlük ayrıca, hasta yakınının tehdit söylemleri mevcut konu hakkında beyaz kod verilip verilmediğini de istedi.