Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı: 12 personele soruşturma

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (2,5) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:11
Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı: 12 personele soruşturma
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Ergani ilçesinde, anne S.Y., oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü. B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı. 

Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı.

Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. 

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı. 

Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu. 


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