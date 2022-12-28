'Süper grip' kırıp geçiriyor! Ailelere uyarı...

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:22

Mevsim geçişlerinin yanı sıra Samsun’da etkili olan süper grip vakaları hastanelerin polikliniklerinde ve acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Etkisi normal gribin aksine 1 aya yakın süren süper grip vakalarının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden uyarılar geldi.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yüzde 30 oranındaki hasta yoğunluğundaki her 3 hastadan 2’sinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle poliklinik ya da acil servislere başvurduğunu ifade etti.

"SON DÖNEMDE ACİLDEKİ HASTA YÜKÜMÜZ YÜZDE 30 ARTTI"

Özellikle acil servisteki hasta yoğunluğunun yüzde 30 arttığına dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Son 2-3 aydır acil servislerimiz ve polikliniklerimizde solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir artış mevcut. Buna baktığınızda hem influenza grip vakalarının hem de RSV virüsünün arttığını görüyoruz. Bu vakaların hepsinin bir arada olması adeta bir ‘süper grip’ mantığında çalıştığını görmekteyiz. Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttığını görüyoruz. Bu yüzde 30’un da her 3 hastadan 2 tanesinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle geldiğini görüyoruz” dedi.

"GRİP OLAN ÇOCUKLAR MASKE TAKIP KENDİNİ İZOLE ETSİN"

Vakaların büyük bir kısmını çocuklar ve kronik hastalığı bulunan yurttaşların oluşturduğunu dile getiren Muhammet Ali Oruç, şöyle konuştu: