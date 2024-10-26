Süper Loto’da 309 milyonluk rekor ikramiye İstanbul’da çıktı
Süper Loto’da, İstanbul Eyüpsultan’dan oynayarak 6 bilen bir talihli 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye 12, 15, 18, 36, 38, 56 sayılarına isabet etti.
Süper Loto çekilişinde, İstanbul Eyüpsultan’dan oynayarak 6 bilen bir kişi, 309 milyon 155 bin 829 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye, 12, 15, 18, 36, 38, 56 sayılarına isabet etti. 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiye, bugüne kadar Süper Loto tarihinde çıkan en büyük ikramiye oldu.
Süper Loto’da tarihinin bugüne kadarki en büyük ikramiyesini kazanan kişinin kim olduğu merak konusu olurken Eyüpsultan’daki Elmasoğlu Bayi ise Süper Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.
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