Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:28

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:28

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, E.G ve M.U. isimli şahısların içinde bulunduğu aracı il girişinde durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 37 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.