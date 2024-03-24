Şüphe üzerine durduruldu: Üzerlerinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan 3 şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:23
Şüphe üzerine durduruldu: Üzerlerinden uyuşturucu çıktı
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Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 3 şüpheli şahsı durdurdu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


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