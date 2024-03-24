Şüphe üzerine durduruldu: Üzerlerinden uyuşturucu çıktı
Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan 3 şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 3 şüpheli şahsı durdurdu.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- 'Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz'
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama