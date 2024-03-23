Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildiği belirtildi.
Şanıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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