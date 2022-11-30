Şüphe üzerine patlatıldı, terminalde hasar oluştu

Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde perona bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı. Patlama sırasında terminal binasının camında da hasar oluştu.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:23
Şüphe üzerine patlatıldı, terminalde hasar oluştu
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Yenişehir Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bugün saat 09.00 sıralarında 1 numaralı peron önündeki sahipsiz spor çantayı görenler, durumu polise bildirdi.

Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Terminal içindeki ve dışarıdaki kişileri bölgeden uzaklaştıran polis, bomba imha uzmanı çağırdı.

Çanta, ekipler tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı.

Patlama sırasında terminal binasının camında hasar oluştu. 

 


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