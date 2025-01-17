Şüpheli araç ele verdi... Erzincan’da 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Erzincan'da 4 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili 4 insan kaçakçısı tutuklandı.

Şüpheli araç ele verdi... Erzincan’da 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:24

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P, C.Ç, E.D ve A.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Erzincan

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