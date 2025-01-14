Erzincan’daki hayvan pazarında şap karantinası: Hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Erzincan’da şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan pazarı karantinaya alındı. Hayvan hareketliliği kısıtlandı, belediye megafonla üreticilere uyarılarda bulundu.

Erzincan’daki hayvan pazarında şap karantinası: Hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:47

Erzincan’da bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine belediye yetkilileri harekete geçti. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarı bugünden itibaren karantinaya alındı ve geçici olarak kapatıldı.

Belediye ekipleri, üreticileri megafon aracılığıyla bilgilendirerek, şap hastalığına karşı alınan tedbirler hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimizin dikkatine. İlimizde görülen şap hastalığından dolayı, belediyemiz hayvan pazarı karantina süresince geçici olarak kapatılmıştır. Hayvan hareketliliği kısıtlanmıştır."

Yetkililer, şap hastalığına karşı mücadele kapsamında hayvanların hareketinin kontrol altına alınacağını ve salgın riskinin azaltılması için tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağını belirtti.

Hayvan üreticilerinin ve vatandaşların, salgına karşı dikkatli olmaları ve alınan önlemlere uymaları çağrısında bulunulurken, karantina süresinin hastalığın yayılma durumuna göre belirleneceği ifade edildi.


Etiketler: #Erzincan #şap hastalığı #Hayvan Pazarı

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