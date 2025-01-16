Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan'da su samuru görüntülendi

Fırat Nehri kıyısında nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi. Doğaseverler, bu özel türün bölgede yeniden görülmesine büyük sevinçle karşılık verdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan'da su samuru görüntülendi
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DHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:56

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kemaliye ilçesinde Fırat Nehri kıyısında çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.

 

 


Etiketler: #su samuru #Erzincan

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