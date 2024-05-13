Şüpheli ölüm: Cesedi apartman boşluğunda bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi apartman boşluğunda ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:10
Şüpheli ölüm: Cesedi apartman boşluğunda bulundu
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Olay, Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında oturan 48 yaşındaki Metin I.’dan haber alamayan ev arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle eve girildiğinde Metin I., evde bulunamadı. Yapılan kontrollerde şahsın cansız bedeni bina boşluğunda bulundu. 

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından şahsın cesedi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İntihar ettiği düşünülen adamın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


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