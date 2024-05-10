Denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:21

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:22

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, 25 Nisan saat 05.00 sıralarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan bir grup, Karaburun ilçesi açıklarında yardım talebinde bulundu.

Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler, düzensiz göçmenler ile yaptıkları görüşmede, lastik botta bulunan 2'si çocuk olmak üzere 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra 1'i çocuk olmak üzere 3 düzensiz göçmeni kurtarırken, 1 çocuğa ulaşamadı.

13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazken, talihsiz çocuğun 13 gün sonra cansız bedeni bulundu. Lastik bottan düşmesi sonucu boğularak yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.