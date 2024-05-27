Şüpheli ölüm: İple asılı halde bulundu!
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Ağacagüney Mahallesi İçeri Köy mevkiinde İrfan I. isimli şahıs merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından İrfan I.’nın cansız bedenini otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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