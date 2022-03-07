İlçeyi ayağa kaldıran vahşet: Ağaca iple asılı halde bulundu
Muğla'nın Ula ilçesinde bir köpeğin ağaca iple asılı halde ölü bulunması üzerine bir araya gelen hayvanseverler, tepkilerini "sessiz yürüyüş"le dile getirdi.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir köpek, zeytin ağacına asılı halde bulundu. Köpeğin boynundan iple asılmış haldeki fotoğrafları ilçede tepki çekti. Akyaka Mahallesi'ndeki hayvanseverler, tarihi Kaya Mezarları'nın önünde toplandı.
Eniz Özsoy, grup adına yaptığı açıklamada, yaşananların insanlık adına üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bu dünya hepimizin. Dün burada canımızdan can aldılar. Adını insan koyduğumuz canlı yine başka bir cana kıydı. Yaşamak canlılar için en temel haktır. Bu yüzden de kurda, kuşa, böceğe, kediye, köpeğe, ağaca, bitkiye, kadına ve erkeğe varana kadar tüm canlılar doğanın vazgeçilmez parçasıdır." dedi.
Özsoy, "Max" isimli köpeği öldüren kişinin bulunarak cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.
Daha sonra ellerinde "Katil bulunacak", "Her türlü şiddete hayır", "Onlar susar sen susma" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, yaklaşık 2 kilometre sessiz yürüyüş yaptı.
Yürüyüşe Ula Belediye Başkanı Özay Türkler de katıldı. Bazı katılımcıların köpekleriyle birlikte yürümesi dikkat çekti.
Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, Kaya Mezarları'na giden yolda bir köpeği zeytin ağacına asılı görmüş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekipleri, köpeği öldüren kişi veya kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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