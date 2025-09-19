Şüpheli ölüm... Kadın, otelin penceresinden düşerek öldü!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Yeganeh Gholamı, kaldığı otelin 5’inci katında pencereden düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gholamı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gholamı’nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.