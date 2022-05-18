'Şüpheli' paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polisler sahibine teslim etti: 'Sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum'
İstanbul Ümraniye Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri Ümraniye Belediyesi önündeki şüpheli paket ihbarıyla beraber içinde para dolu bir çanta buldu. Çantayı bulan polis memurları içinden çıkan pasaportla ulaşılan sahibine teslim etti.
Olay, 17 Mayıs Salı günü saat 21.50 sıralarında Ümraniye Belediyesi önünde bulunan parkta meydana geldi. Yurttaşlar tarafından parkta bulunan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri çanta etrafında önlem alarak inceleme yaptı.
BANKNOTLAR HALİNDE PARA ÇIKTI
İnceleme sonrası çanta içerisinde 100’lük banknotlar halinde 10 bin 200 Amerikan Doları, kişisel eşyalar ve pasaport çıktı. Paraların ve eşyaların sahibini bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri çanta içerisinden çıkan pasaporttan yola çıkarak çantanın sahibini buldu.
Erkan Mehmet Sipahier’e ait olduğu anlaşılan çanta ve içerisinden çıkan 10 bin 200 Amerikan Doları, pasaport ve kişisel eşyalar polis merkezinde sahibine teslim edildi.
"SAYISAL LOTO TUTTURMUŞ GİBİ MUTLU OLDUM"
Çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, “Afrika Gine’de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. Bu akşam kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çünkü bana yardımcı oldular. Bugün kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlardan Allah razı olsun çantamı bulmuşlar almışlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum. O kadar büyük bir rakam olmasada en azından alın terimin hakkımı kaybetmemiş oldum. Bu para çalışılarak kazanılmış bir para. Allah razı olsun devlet memurlarımızdan insanların kalbi temiz ve bu insanları anarken kalbim pırpır ediyor, onlar bizim devletimizin melekleri, onlar bizim vatan-ı mülkiyeti vakıfımız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin” dedi.
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması