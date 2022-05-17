Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü; deniz polisi kurtardı
Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.
Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye gelen bir kişi, fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybederek denize düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi. Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.
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