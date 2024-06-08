Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:42

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:43

Ölüdeniz Mahallesi’nde, dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov’a (61) sürat teknesi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle adamın bir eli ve bir ayağı koptu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla, yabancı uyruklu adamın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürat teknesini kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı.