Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde güvenlik şeritlerinin dışında yüzerken sürat teknesinin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:42
Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti
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Ölüdeniz Mahallesi’nde, dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov’a (61) sürat teknesi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle adamın bir eli ve bir ayağı koptu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla, yabancı uyruklu adamın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürat teknesini kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı.


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