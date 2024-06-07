Muğla’nın Ula ve Köyceğiz ilçelerini içine alan proje kapsamında 12 bin 470 ağaç kesilecek

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

Yaşam savunucuları ve uzmanların “Ormana rüzgâr enerji santralı (RES) olmaz” uyarılarına karşın projeler hız kesmiyor. Maden tehdidi altındaki Muğla’da En 2 Rüzgâr Enerji Yatırım Anonim Şirketi’nin Ula ve Köyceğiz ilçelerini kapsayan RES projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi. Şirket Turgut ve Kavakçalı mahallelerine 20 rüzgâr türbini dikecek. 781 milyon 200 bin TL harcanacak proje içinağaç kıyımı gerçekleştirilecek. Şirketin çevresel etki değerlendirmesi dosyasına göre 39.1 hektarlık yani 55 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kapsayan bölgeye türbinlerin yerleştirilmesi için 12 bin 470 ağaç kesilecek. Projeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşte sakınca görülmediği belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen görüşte ise proje alanının orman alanı ve önemli doğa alanı sınırları içerisinde kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Bölgenin ormanlık alanın yanı sıra zengin flora, fauna ve ekosistemi de kapsadığı, ağaç kesimiyle projenin korunması gereken ve iklim değişikliğiyle mücadelede yutak görevi gören orman alanları ve bölgedeki doğal yaşamın olumsuz etkinelenebileceğine” dikkat çekildi.