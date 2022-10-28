Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne 1250 iş insanı katılacak

28 Ekim 2022 Cuma, 07:40

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, gazetemizin yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti. Yelkenbiçer, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda üyeler ve paydaşlarının farkındalığını artırmaya odaklandıklarını, bu kapsamda önemli bir zirveye hazırlandıklarını söyledi. Yelkenbiçer, dernek çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

“İZMİR GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ RAPORU TANITILACAK”

Yaklaşık iki yıldır sürdürülebilirlik ve dijitalleşme temasına ağırlık verdiklerini dile getiren Yeklenbiçer, “16 Kasım’da İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenleyeceğimiz EGİAD Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi, Türkiye ve dünyadan önde gelen konuşmacıları ağırlayacak. Zirveye yaklaşık 250 fiziki, bine yakın çevrimiçi katılımcının gelmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcileri, STK’ler, sanayi ve ticaret odaları, akademisyenler, girişimciler ve üniversite öğrencilerinin bir araya geleceği zirvede derneğimiz tarafından hazırlanan İzmir Girişimcilik Endeksi Raporu da tanıtılacak” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesini her zaman takip ettiğini söyleyen Yelkenbiçer, “Atatürk’ün adını vermiş olduğu 100 yıllık bir gazete olan Cumhuriyet, Türkiye’nin yakından takip ettiği bir yayın organı olmuştur” ifadelerini kullandı.