Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süreç komisyonu 14'üncü kez toplandı!

Süreç komisyonu 14'üncü kez toplandı!

8.10.2025 15:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Süreç komisyonu 14'üncü kez toplandı!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14. kez toplandı.

Komisyonun, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 14. toplantısının ilk oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise; Komisyon, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ile Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcilerini dinleyecek.

İlgili Konular: #TBMM #Numan Kurtulmuş #terörle mücadele #Komisyon

İlgili Haberler

İktidarın ‘terörsüz Türkiye’ iddiasıyla başlattığı süreç; terör elebaşısını ‘özgürleştirme’ sürecine dönüştü
İktidarın ‘terörsüz Türkiye’ iddiasıyla başlattığı süreç; terör elebaşısını ‘özgürleştirme’ sürecine dönüştü 2. Çözüm Süreci Meclis’te komisyon toplantılarıyla sürerken, PKK kontrolündeki Kürt siyasal hareketi sürecin ilerlemesi için Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü ön koşul olarak sunuyor.
Mehmet Uçum'dan 'süreç komisyonu'na ilişkin açıklama: TBMM'deki 7 adımı sıraladı
Mehmet Uçum'dan 'süreç komisyonu'na ilişkin açıklama: TBMM'deki 7 adımı sıraladı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" geçiş sürecinin hukuku bakımından tek, geçici ve özel bir kanun çıkarılması yaklaşımının, birçok hukuksal komplikasyona karşı en etkili yöntem olduğunu belirterek, geçiş süreci hukukuna ilişkin TBMM'de atılacak 7 adımı sıraladı.
Süreç komisyonunda bugün hukukçular dinlendi: 'Ana dil Türkiye'de mimli bir kavram'
Süreç komisyonunda bugün hukukçular dinlendi: 'Ana dil Türkiye'de mimli bir kavram' Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Fazıl Hüsnü Erdem, süreç komisyonunda yaptığı açıklamada, "Kürtlerin kahir ekseriyeti başka konularda birbirlerinden farklı düşünseler de ana dil konusunda birbirlerine çok yakın bir noktada durduklarını söylemek mümkündür. Ne yazık ki ana dil Türkiye'de mimli bir kavram" dedi.