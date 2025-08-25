Süreç komisyonu, baro başkanları ile önceki dönem TBMM başkanlarını dinleyecek

Bugüne kadar 5 kez toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 6'ncı ve 7'nci toplantılarını 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki toplantıda 27 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek.

Komisyonun 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak toplantısında ise önceki dönem TBMM Başkanlarının görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.

Bu toplantının birinci oturumunda; Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumda Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop dinlenecek.