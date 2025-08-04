'Süreç komisyonu' üyesi CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan mesaj: Mağduriyetler giderilmeli

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı yeni sürece ilişkin Maclis'te kurulan komisyonun CHP'li üyesi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yarın toplanacak olan komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, yayımladığı videolu mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri de yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarına başlayacak olan komisyondur. Elbette, bu komisyon Türkiye'de çatışmanın, silahın, şiddetin ve terörün son bulması için çalışacaktır. Ancak görev alanı bununla sınırlı olmamalıdır. Türkiye'nin yeniden bir hukuk devleti haline gelmesi ve demokratikleşmenin sağlanması gerekmektedir. Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gündemimizde bu vardır.

''YARGI SÜREÇLERİ UZADIKÇA UZUYOR''

Komisyonun da mutlaka bu konularla ilgili eşzamanlı olarak çalışması gerekir. Bu başlıkların başında ise kanun hükmünde kararnameyle mağdur edilen yurttaşlarımız gelmektedir. Tam 9 yıldır ihraç edilen, kamuda çalışamayan, hatta özel sektörde bile iş bulamayan yurttaşlarımız var. Haklarında hiçbir mahkûmiyet kararı bulunmamakta. AİHM kararları var, uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları var, uygulanmıyor. Mahkeme kararları var, uygulanmıyor. Yargı süreçleri ise uzadıkça uzuyor.

''MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ''

Binlerce, on binlerce yurttaşımız bu şekilde mağdur edilmiş durumda. Bu yurttaşlarımızın durumu da mutlaka komisyonun gündeminde olmalıdır. Bu mağduriyetler giderilmelidir. Bunun için çalışacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize Diyarbakır’dan selam ve sevgiler."