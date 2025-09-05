'Süreç' komisyonunda yeni toplantı tarihleri belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 11 ve 12 Eylül tarihlerinde Meclis’te bir araya gelecek.

Komisyonun 8. toplantısı, 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak. Toplantıda; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, TÜRKİYE KAMU-SEN, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri dinlenecek.

İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN KURUMLARI KONUŞACAK

Komisyonun 9. toplantısı ise 12 Eylül Cuma günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Bu oturumda TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA ESKİ MECLİS BAŞKANLARI KATILMIŞTI

Komisyonun 7. toplantısında eski Meclis Başkanları dinlenmişti. Toplantıda Hikmet Çetin, dağdaki silahlı unsurlarla ilgili yurt dışına gönderme önerisini dile getirmiş; Ömer İzgi ise gerekirse Anayasa değişikliklerinin gündeme gelebileceğini söylemişti. İzgi, özellikle Anayasa’nın 66. maddesine ilişkin değişiklik yapılabileceğini vurgulamıştı.

Toplantıda ayrıca Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop da değerlendirmelerde bulunmuştu. 4 saat 45 dakika süren oturumda farklı çözüm önerileri gündeme getirilmişti.