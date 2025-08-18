Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar... O anlar kamerada

18.08.2025 12:22:00
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, trafikte sürekli şerit değiştirerek tehlike yaratan araçlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde trafikte sürekli şerit değiştirerek ilerleyen ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Safranbolu - Bartın karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi.


Kara yolunda seyir halinde olan bazı sürücüler, trafiğe rağmen art arda şerit değiştirerek ilerledi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, araçların kısa süre içinde defalarca şerit değiştirdiği, diğer sürücülerin ise tehlikeli manevralardan dolayı ani fren yapmak zorunda kaldığı anlar yer aldı.
