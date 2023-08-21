'Sürekli zamlardan konuşmak girişimciliği de engelliyor'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 04:44

Yurttaşın psikolojisindeki bozulma ile psikoterapiye olan talep de patladı. Pandemide eve kapanmaların başlaması ise çevrimiçi terapi taleplerini de arttırdı. Bu talebi karşılayan platformlardan birisi de Boğaziçili bir mühendis olan Ali Ozan Özçiçek’in kurucusu olduğu Hıwell oldu. Bugüne kadar 300 bin saat terapi yapılan platformun kurucusu Özçiçek, melek girişimleri ile hayata geçirdiği uygulamanın bugün Avrupa’ya açılma sürecinde olduğunu belirtti.

‘TERAPİ LÜKS OLMAMALI’



Özçiçek, kullanıcıların veri gizliliği gereği birçok bilgiyi paylaşamasa da başvuruların büyük oranda kaygı ve depresyondan kaynaklandığını belirtiyor. Türkiye’de psikoterapinin sigorta kapsamında olmadığını hatırlatan Özçiçek, şu bilgileri veriyor:

“Hepimizin terapiye ihtiyacı var. Bu lüks olmamalı. Ama maalesef pandemiden sonra terapi ücretleri 4-5 kat arttı. Şu an yüz yüze terapiler 1000-2000 TL arasında seyrediyor. Çünkü maliyetler çok fazla. Danışan bu parayı seansın kalitesinden ziyade o psikoloğun kirası için ödüyor. Psikologlarımızın kazançlarını da yüksek tutmak için çabalıyoruz. İnsanların kaliteli terapi hizmetine rahatlıkla ulaşabilmesi çok önemli. Dünya genelinde birçok ülkede, çeşitli sigorta sistemleri psikoterapi seanslarını da karşılıyor. Ülkemizde de bu uygulamanın hayata geçmesiyle psikoterapiye erişim daha da kolaylaşabilir.”