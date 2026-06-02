12. Yargı Paketi çalışmalarında süresiz nafakanın sona erdirilmesi ve alt sınırın 5 yıl olarak belirlenmesi gündemde. Peki, Süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararı ile süresiz nafaka kalkacak mı?

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Süresiz nafaka uygulaması konusunda gözler Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 4 Haziran’da yapacağı toplantıya çevrildi. Yüksek mahkemenin resmi internet sitesinde yer alan tabloya göre, AYM Genel Kurulu perşembe günü, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesindeki "süresiz" ifadesinin iptaline ilişkin başvurusu esastan görüşecek.

Türk Medeni Kanunu’nun "nafaka"yı düzenleyen 175. maddesinde "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri yer alıyor. Maddedeki "süresiz olarak" ifadesi üzerinden yürütülen tartışma Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından AYM’ye taşınmıştı. Yüksek Mahkeme bu çerçevede 4 Haziran’daki toplantıda başvuruyu esastan ele alarak, karara bağlayacak.

YARGI PAKETİ İLE GELEBİLİR

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 12’nci Yargı Paketi kapsamında boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi gündemde. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada boşanma süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekerek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" demişti. Karar, hem yürürlükteki davaları hem de Adalet Bakanlığı’nın yasa çalışmasını etkilemesi bekleniyor.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, SON DURUM NE?

Konuyla ilgili görüşmeler bulunsa da resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.