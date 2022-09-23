Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 75'e yükseldi
Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu 75 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.
Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 75 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını aktardı.
Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriyeli, 5'inin Lübnanlı, 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Hamiye, kayıp sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yetkili kurumlara, hayatını kaybedenlerin ve kurtulanların ailelerine her türlü kolaylığın sağlanması talimatı verdi.
Başbakan Necib Mikati ise Ulaştırma Bakanı Hamiye'den, tekne faciasında hayatını kaybeden Lübnanlılarla ilgili Suriye makamlarıyla irtibata geçilmesini istedi.
Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam
kentinden yola çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu
teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade
edilmişti.
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