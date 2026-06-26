Suriye'de rahatsızlanıp şehit olan başçavuş defnedildi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde 24 Haziran’da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, sağlık görevlileri tarafından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Ancak Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Şahin'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mut ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü.

Burada törene; ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Vali Atilla Toros, kent protokolü ve çok sayıda yurttaş katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Mut Yeni Belediye Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte defnedildi.