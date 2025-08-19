Suriye Evkaf Bakanlığı İsmailağa cemaatinin toplantılarına katılmıştı, Risalei Nur Şam’da okutulacak: Suriye’ye Risalei Nur ihracatı!

Suriye Evkaf (Vakıflar) Bakanlığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e deccal diyen Saidi Kürdi’nin (Saidi Nursi) toplu eserleri olan “Risalei Nur”a yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Bakanlık, yapılan başvuru üzerine söz konusu eserleri inceledi ve “Suriye Arap Cumhuriyet Vakıflar Müdürlüğü’nün benimsediği metoda uyumlu olduğuna” karar verdi. Bakanlığın Şam Evkaf Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda; “Gerekli gördüğünüz idari ve düzenleyici tedbirleri alarak bağlı camilerinizde bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kolaylaştırınz” denildi. Böylece, Suriye’nin başkenti Şam’daki camilerde Risalei Nur dersleri verilecek.

ÜLKELER İNE D ÖNEN SUR İYELİ SIĞINMACILAR TALEP ETTİ İDDİASI

Bu haber Türkiye’de “Nur cemaati”nin yayın organlarından kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu yayın organlarından konuya ilişkin; “Esat zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Risale-i Nur'larla tanıştı. Kendi aralarında Risale-i Nur dersleri yapan Suriyeliler ülkelerine dönünce bu dersi devam ettirdiler. Camilerde de ilim halkaları oluşturarak derslerine devam etmek isteyen Suriyeliler, Evkaf (Vakıf) Bakanlığı'na dilekçe vererek gerekli kolaylığın göstermesini talep ettiler” biçiminde iddialara da yer verildi.

SUR İYELİ BAKAN DİYANET VE İSMAİLAĞA’YI ZİYARET ETMİŞTİ

Bu iddianın yanı sıra; söz konusu karar önce Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebul Hayr Şükri’nin önceki aylarda Türkiye’de yaptığı ziyaretleri de akıllara getirdi. Suriyeli Bakan, 30 Haziran’da İsmailağa cemaatinin İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nca İstanbul Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nde düzenlenen “Sahihi Buhari Hadis Okumaları Meclisi”adlı etkinliğe katılmıştı. Bakan, 28 Haziran’da da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etmiş; Türkiye ile Suriye arasında vakıflar özelinde ortak yürütülecek çalışmalar konuşulduğu aktarılmıştı. Diyanet’le yapılan görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da eşlik etmişti.