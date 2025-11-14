Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 17:48:00
Güncellenme:
DHA
Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkiledi

Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Şanlıurfa merkez ile sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran toz bulutu, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde gökyüzünü tamamen kapladı, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Toz taşınımı, ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkezde de etkili oldu.

Kent merkezinde gökyüzü griye dönerken, sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer; çocuklar ve yaşlılar ile astım ve kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşları uyararak, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi.

Tozdan etkilenen bazı kişilerin ise maskeyle dışarı çıktığı görüldü. 

