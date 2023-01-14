Suriye'den Türkiye ile normalleşme açıklaması

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 20:15

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 20:30

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmelerde bulundu.

Abdullahiyan ve Mikdad, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Faysal Mikdad, Türkiye'den beklentileri olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ile yapılacak her görüşme egemenliğe saygı, işgale son verme ve teröre destek vermeyi durdurma üzerine olacak” diye konuştu.

Mikdad, şu ifadeleri kullandı:

Türk tarafıyla yapılacak herhangi bir görüşme, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, işgalin sona erdirilmesi ve teröre desteğin durdurulmasına bağlı. Cumhurbaşkanı Esad ile Türk liderliği arasındaki görüşmeden önce anlaşmazlıkların nedenlerinin ortadan kaldırılması şart. Daha üst düzey toplantılar yapmak için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. İşgal kaldırılmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinden söz etmek mümkün değil. 2011'den bu yana tüm hamlelerimizde Türkiye ile ilişkilerimizi bozan terörü bitirmenin peşindeyiz.

Türkiye ile Suriye arasında üst düzey toplantılar için “uygun zemin” oluşturulması gerektiğini savunan Mikdad, “Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki farklılıkların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı” dedi.

İRAN GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYOR

Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeleri desteklediklerini belirtti.

Abdullahiyan, “Türkiye ile Suriye arasındaki çözülmemiş sorunların çözümü için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ESAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada da “(Suriye-Türkiye) Toplantıların amacı işgali sona erdirmek ve teröre desteği bırakmak olmadıkça Türkiye ile diyalog ilerlemeyecek” denildi.