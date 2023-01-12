Son Dakika: Suriye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Hatay'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'da merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkes üssü Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağı olan deprem Hatay'da da hissedildi.
Depremin derinliği 34,04 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Arihah, İdlib (Suriye) - [43.64 km] Altınözü (Hatay)
Tarih:2023-01-12
Saat:23:40:49 TSİ
Enlem:35.638 N
Boylam:36.574 E
Derinlik:34.04 km
Detay:https://t.co/tovhQO8sdh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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