Suriye'den Türkiye'ye çağrı: Taahhütlerini yerine getirmeli
Suriye, Türkiye'nin Astana formatı kapsamında "mutabık kaldığı taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini" açıkladı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM Genel Kurulu'nda oturum aralarında gündeme ilişkin konuları Sputnik'e yorumladı.
Faysal Mikdad, Astana süreci kapsamında "Suriye'de barış sürecini durduran tek engelin Türkiye tarafının taahhüt eksikliği olduğunu" ileri sürdü.
Mikdad, "Türkiye'nin, Astana sürecinde mutabık kalınan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha ciddi olmasını rica ediyoruz. Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu. Ancak hem Rus hem de İranlı dostlarımızın çabalarının devam edeceğine inanıyoruz" dedi.
Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar "sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen" olduğunu ve "birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını" da dile getirdi.
Mikdad ayrıca, Türkiye ile herhangi bir temas veya görüşme olmadığına işaret ederek, "Müzakere ve temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" ifadelerini kullandı.
İBRAHİM KALIN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, dün katıldığı bir canlı yayın programında Suriye ile "siyasi bir diyaloğun bulunmadığını" söyledi.
Kalın, "Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor" dedi.
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