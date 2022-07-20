Suriye'den Türkiye'ye 'operasyon' uyarısı: Topraklarımıza müdahale olursa savaşırız

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:37

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Faysal Mikdad, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mikdad, Suriye topraklarına yönelik "herhangi bir Türk operasyonunun bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalayacağını" öne sürdü.

Mikdad ayrıca, İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunun Astana Bildirisi'nde yer alması için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE MÜDAHALESİNE KARŞIYIZ'

Faysal Mikdad, dün Tahran'da düzenlenen Rusya, Türkiye ve İran zirvesini anımsatarak, "Astana Toplantısı'nın yapılmasının ardından benim Tahran'da olmam gayet doğaldır. Türkiye ve hiçbir diğer ülke, Suriye'ye girmekten kazançlı çıkmaz ve bu, Suriye ile Türkiye'nin savaşmasına neden olur ve iki dost ve kardeş ülkeyi etkiler" dedi.

Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki adımlarına değinerek, ''Türkiye'nin Suriye topraklarına müdahalesine karşıyız ve Suriye'de yerleşim yerlerinin inşasına ve Türkleştirme politikasına karşı bir duruşumuz var" diye konuştu.

Mikdad ayrıca, ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerine işaret ederek, "Fırat'ın doğusunda Suriye askerleri bulunmalıdır. Hiçbir ülkeye Suriye topraklarına girmesi için izin vermeyiz. ABD nasıl petrol ve su gibi kaynaklarımızı yağmalama hakkına sahip olabilir? Suriye halkı da yaptırımlardan dolayı acı çekiyor" dedi.

'BATI HEGEMONYASI SONA ERDİ'

Faysal Mikdad, ABD ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’nin kaynaklarını yağmalamayı sürdürdüğünü ifade ederek, "Milislerin yabancılara bel bağlamaması ve vatan kucağına dönmeleri gerekiyor. ABD'ye bağlı olanların (YPG/PKK), Türkiye’ye Suriye topraklarını işgal etmesini aklaması için bir gerekçe vermemesi gerekiyor" diye konuştu.

Mikdad, "Batı’nın kendi politikalarına karşı çıkan ülkelere uyguladığı yaptırımlar uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne aykırıdır. Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasının sayfası kapanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLMELİDİR'

Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Suriye'de terör savaşlarının çözülmesini ve Türkiye'nin duyduğu endişelerin giderilmesi gerektiğini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan ayrıca, "Dünkü toplantıların devamında Türkiye'nin, Suriye'ye girme olasılığı ile ilgili endişelendiğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.