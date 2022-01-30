'15 Suriyeli çocuk kamplarda öldü' iddiasına AFAD'dan yanıt
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 15 Suriyeli çocuğun kamplarda öldüğü iddiası üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili kanıt olarak sunulan fotoğrafların 2013'te ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.
Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını, AFAD koordinasyonunda STK'lerle sürdürdüğü aktarılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek biçimde yürütüldüğü kaydedildi.
Güvenli bölgelerde, Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda yalnız kar yağışlarının yoğun olduğu 6 günde 1692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İddialar gerçeği yansıtmasa da dondurucu soğukların devam ettiği bölgede insani krizin boyutlarının daha da artmaması ve soğuk nedeniyle üzücü olayların yaşanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızla insani yardım çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir."
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Yandaş Yusuf Kaplan isyan etti
- Güneş'ten fırlıyordu: Bilim insanları sırrını çözdü
- Kar köyü yuttu, herkes elinde kürekle geziyor
- Kehanet merkezinde kült heykellere ait 35 parça
- Bakanlıktan 'kur korumalı mevduatı' kamu spotu
- Sezon başı transfer olmuştu, Kartal biletini kesti!
- 'ABD'nin aksine AB, Türkiye'den rahatsız'
- Ataması yapılmayan Murat öğretmen yaşamına son verdi
- Erdoğan ve Bakan hakkında harekete geçtiler
- ATV kendisini denetleyen isimden telif istedi