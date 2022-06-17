Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu: Eşi gözaltına alındı

17 Haziran 2022 Cuma, 15:27

Olay, Gaziantep-Şanlıurfa yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mustafa, eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa’ya akraba ziyareti için yola çıktı. Yolda dün gece park halindeki minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi.

BIÇAK VE DARP İZLERİ BULUNDU

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi. Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı.

Mustafa ifadesinde, "aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını" öne sürdü.

4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.