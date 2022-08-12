Suriyeli muhaliflerden Çavuşoğlu'na tepki: Esad ile anlaşmayacağız

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde kapanış konuşması yaparak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayaküstü "kısa bir sohbet" gerçekleştirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalifler ve Şam hükümeti arasında bir uzlaşının olması gerektiğini, aksi taktirde bir barışın sağlanamayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI PROTESTO ETTİLER

Suriye'nin kuzeyindeki muhalifler, Bakan Çavuşoğlu'nun "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan alanlarda dün gece sokaklara inen muhalifler, Türkiye'ye yönelik hakaret ve küfür içeren protesto eylemlerinde bulundular.

Muhalif göstericiler, özellikle İdlib, Azez, Cerablus ve Afrin gibi bölgelerde protesto yürüyüşleri düzenledi. Göstericiler, sokaklarda asılı Türk bayraklarını yakarak, Türk anıtlarını da tahrip ettiler.

Bazı askeri ve siyasi muhalif temsilciler de Türkiye'ye yönelik protesto eylemlerini ve hakaretleri kınadı, ancak Çavuşoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek protesto ettiler.

'CİDDİYET VE HASSASİYETE DİKKAT EDİLMELİ'

Suriyeli askeri muhaliflerin siyasi büro şefi olarak bilinen Mustafa Secari, protestoların, Çavuşoğlu'nun açıklamaları üzerine "beklenen bir tepki" olduğunu söyledi.

Secari, Çavuşoğlu'nun, Suriye halkının "duygularını ve hasasiyetini dikkate almayan" bir açıklama yaptığını ve açıklamalara "daha fazla özen ve dikkat gösterilmesi" gerektiğini savundu.

Secari, "Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ ya da PKK ile uzlaşmayı kabul eder mi? Kesinlikle kabul etmez. Halkımız da bir milyon Suriye vatandaşını öldüren Beşar Esad ile uzlaşmayı kabul etmiyor" dedi.

Secari ayrıca, protestolar sırasında "bireysel olumsuz eylem ve davranışlardan çok üzgün olduklarını" belirterek, Türk halkından "içtenlikle özür dilediklerini" ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin, Suriye ihtilafının başından beri ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu" dile getirdi.

Bakanlık, "Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" açıklamasında bulundu.