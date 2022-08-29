Suriyeli muhaliflerden İran basınındaki iddialara yanıt: Türkiye ile ilişkilerimiz devam ediyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:22

Tahran merkezli Tasnim haber ajansı, Türkiye'nin, Suriye ile normalleşme adımları çerçevesinde Suriyeli muhalif gruplara ülke topraklarını terk etme talimatı verdiğini öne sürmüştü. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, muhaliflerin kontrolündeki Syria TV'ye yaptığı açıklama ile habere konu olan iddiaları yalanladı.

"MESNETSİZ YALANLAR"

Muslat, konuya ilişkin demecinde, "Sivilleri ve çocukları öldürmeyi kolay bulan kimseler için yalan söylemek ve yanıltmak da kolaydır" ifadelerini kullandı. Muslat iddiaları, "Mesnetsiz yalanlar" olarak nitelendirdi.

Muslat, sözlerine şöyle devam etti: "Son zamanlarda Türk Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmeler sayesinde Suriye halkına her türlü desteği vermelerini ve haklı davalarının arkasında durmalarını sağladık..."

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ HATIRLATTILAR

Tasnim ajansı, Suriye muhalefetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta üst düzey bir Türk yetkilinin Suriye SMDK Başkanı Salim el-Muslat ile görüştüğünü; görüşmede, "Ankara'nın Şam ile ilişkileri yenilemeye tamamen kararlı olduğunu ve Suriye muhalefetinin de buna uyum sağlaması gerektiğini söylediğini" öne sürmüştü.

Tasnim ayrıca Türk yetkilinin, "Suriyeli muhalif gruplardan göç için alternatif bir ülke seçmelerini ve Türkiye içindeki tüm siyasal ve medya faaliyetlerini durdurmalarını istediğini" iddia etmişti.

Haberde ayrıca, daha önce Mısır merkezli Müslüman Kardeşler üyelerinin de Ankara'nın baskısı sonucu Türkiye'deki yayınlarını durdurmak zorunda kaldıkları hatırlatılmıştı.