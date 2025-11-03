‘Suriyeli subay’ paylaşımına ihraç edilen teğmenden sert tepki!

Sosyal medyada "Aktroll Con Sinov" adıyla bilinen bir kullanıcının, Suriyeli askerler ile Türk teğmenleri kıyaslayarak yaptığı paylaşım, büyük tepki toplarken, söz konusu paylaşıma TSK'den 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için ve kılıçlı yemin ettikleri için ihraç edilen teğmenlerden biri olan İzzet Talip Akarsu'dan sert bir yanıt geldi.

Kendilerini hedef alan paylaşımı alıntılayan Akarsu, şunları yazdı:

"Zihniyetiniz o denli karardı ki artık

Normalde senin gibilere laf anlatmam ama bak trolcon kardeşim sana çok kısaca anlatayım. Muhtemelen soldaki gibiler geçmişte en ufak bir krizde Türk Bayrağını yakanlardı, ben ise hala o Türk Bayrağı için canımı vermeye hazırım.

Beni, diğer arkadaşlarımı veya Aziz Silahlı Kuvvetler personelini böyleleriyle kıyaslama cesaretini aldığın kişilerle de yeri geldiğinde çok ağır şekilde hesaplaşacağız.

Sen bizim kâale alacağımız bir insan değilsin."