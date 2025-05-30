Suriyelilerin evine kundaklama: Şüpheli avukat ve arkadaşı çıktı

Konya'da geçen salı günü sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Suriyeli ailenin yaşadığı öğrenilen daireden alevlerin yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Adreste inceleme yapan polis, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini belirlemesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı belirledi.

ŞÜPHELİLER AVUKAT VE ARKADAŞI ÇIKTI

Belirlenen araç sahibi Konya Barosuna kayıtlı Avukat E.V (26) ile arkadaşı 24 yaşındaki E. İ. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat E. V.'nin kundaklanan evde oturan Suriye uyruklu Mustafa Igeydi ile dosya getirmesi karşılığında komisyon vererek anlaştığı, son zamanlarda dosya ücreti nedeniyle aralarında çıkan tartışmaların sonrası husumet çıktığı iddia edildi.

Öte yandan, Avukat E. V.'nin önceden Zafer Partisi Konya İl Teşkilatında farklı görevler aldığı, E. İ.'nin de 2023 yılında Zafer Partisi'nden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu, her ikisinin de yaklaşık 2 ay önce partiyle ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Avukat E.V.'nin kundaklama olayını arkadaşı E.İ.'yle birlikte düzenlediklerini söylediği, E.İ.'nin ise bu suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.