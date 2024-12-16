Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü fırsata çevirip, kilometrelerce uzaktan bayrak satmaya geldiler
Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan memleketlerine dönen Suriyeliler, satın aldıkları bayraklarla ülkelerine dönüyorlar. Kahramanmaraş’tan sınır kapısına gelen esnaf, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini bayrak satarak fırsata çevirdi.
27 Kasım’da Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye’deki Suriyeli aileler terörden ve rejimden temizlenen memleketlerine geri dönmeye başladı. Dönüş için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nı seçen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta esnaflık yapan Sait Görür ve Arif Kaplan, 200 kilometre yol katederek bayrak satmak için Cilvegözü Sınır Kapısı’na geldi. Kapıda 100 ve 200 TL’ye bayrak satan 2 ortak, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini fırsata çevirdi. Yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye’den satın aldıkları bayrakları Suriye’ye götürdüler.
“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ BAYRAK SATARAK UĞURLUYORUZ''
Bayrak satmak için Kahramanmaraş’tan Cilvegözü’ne geldiklerini ifade eden Arif Kaplan ise, “Kahramanmaraş’tan Cilvegözü’ne geldik ve bayrak satıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi bayrak satarak uğurluyoruz. Suriye’nin yeni bayrağı ve Türkiye’mizin bayrağı var. Şu an 2 bayraktan da satıyoruz. Bayraklar 100 TL ve 200 TL” dedi.
Satın aldığı bayrağı ülkesine götürdüğünü belirten Ebu Ahmet, “Bayrağı Suriye’ye götürüyorum. İdlib’e gidiyorum” ifadelerini kullandı.
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