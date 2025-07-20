'Suruç Katliamı' yürüyüşüne polis müdahalesi: Gözaltılar var

Ankara’da gençlik örgütleri Kızılay bölgesinde Suruç Katliamı’nın 10. yıldönümü sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik örgütleri, Ziya Gökalp Caddesi’nde sloganlarla yürüyüş yaptı. Yürüyüş boyunca, 10 yıl önce IŞİD tarafından Suruç’ta gerçekleştirilen katliama dikkat çekildi.

Yürüyüşü sürdürmek isteyen gruba polis “dağılın” uyarısı yaptı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, birçok eylemciyi gözaltına aldı.

Gözaltıya ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube'sinden yapılan açıklamada, "Bu akşam Kızılay’dan Suruç Katliamı anmasından gözaltına alınan kişilerin gözaltı süreci ile ilgileniyoruz." denildi.