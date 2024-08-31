Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü

Bir kişi park ettiği aracından indikten 1,5 dakika sonra, ikinci kattaki balkon betonu aracın üzerine çöktü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, araçta ağır hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:38
Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine çöktü
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Mersin Erdemli’de bir kişinin park edip çıktığı aracının üzerine 1,5 dakika sonra ikinci katın dam kısmında yer alan balkon çöktü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti. Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü. Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, Köken’in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.


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