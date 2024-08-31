'Uçak kazasının ardından...' Zelenski, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:33

Güncelleme: 31.08.2024 - 11:33

Ukrayna yetkilileri perşembe günü yaptığı açıklamada uçağın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısında düştüğünü belirtmişti.

Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ölen pilotun kimliğinin Aleksey ‘Moonfish’ Mes olduğu açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olay sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk'u görevden aldığını belirterek, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdim. Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış gruplarının savaşçılarına, hava savunma birimlerine son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten savaşan herkese - sonuç için. Aynı şey komuta kademesi için de geçerli - kendimizi güçlendirmeliyiz. Ve insanlarla ilgilenmeliyiz. Personele iyi bakın. Tüm savaşçılarımıza iyi bakın” ifadelerini kullandı.