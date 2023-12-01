Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Trabzon'da karayolunda eğitim alan sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:11
Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
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Sürmene-Köprübaşı karayolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde özel sürücü kursuna ait otomobil iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.

Otomobil yol kenarında 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi'ne düştü. Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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