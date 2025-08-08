Sürücü kursu sahibi, yazılı ve direksiyon sınavlarını da çözmüş: 33 bin TL’ye ehliyet!

Kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayıp sahte belge üreten “Sahte Diploma Çetesi”nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sistemine sızarak, ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiği ve sahte ehliyet oluşturduğu biliniyor. Çeteye yönelik mayısta hazırlanan ve 134 sanığın bulunduğu ilk iddianamedeki anlatıma göre; E-İMZATR adlı şirketin Ankara Kızılay şubesi üzerinden MEB Daire Başkanı Ahmet Sarı’nın e-imzası çalınarak, şüpheli Aydın Üstün’ün fotoğrafıyla sahte e-imza üretildi. Aynı zamanda davanın şikâyetçilerinden olan Sarı’nın çalınan e-imzası üzerinden; 90 şüphelinin “MEB Motorlu Taşıt Kursiyerleri E-Sınav” ile 21 şüphelinin “MEB Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı” sonuçları değiştirildi.

KURS SAHİBİNİN EK İŞİ: SAHTE EHLİYET

İddianamede bu eyleme yönelik dikkat çeken şüphelilerin başında Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan “Sarıçam Sürücü Kursu”nun sahibi Mehmet Konur oldu. Şüpheli Konur, dosyada adı geçen 14 şüphelinin sınav sonuçlarının değiştirilmesinde aracı görevi gördüğü saptandı. Konur’un iddianamedeki ifadesine göre; sosyal medyadaki bir reklam aracılığıyla çeteyle tanıştı ve “Suat” isimli bir kişi aracılığıyla da çeteyle işbirliğine girişti. Konur ilk aşamada 3-4 kez uygulama sınavından başarısız olan H.Ö. isimli kursiyerinin sınav sonucunun “başarılı” olarak değiştirilmesi için Suat’la anlaştı. Çete H.Ö.’nün sınav sonucunu başarılı olarak değiştirmesi karşılığında Konur’dan 12 bin TL istedi. Konur bu parayı da kursiyerinin eşinden aldı. Konur bu işlemin ardından; sınavlardan başarısız olan 13 kursiyeri için de çeteyle işbirliğini sürdürdü.

KURSİYERLERDEN 195 BİN TL PARA TOPLADI

13 kursiyerinin de sınav sonuçları başarılı olarak değiştirilmesi sonucunda Konur, ilk etapta şüpheli İbrahim Akyüz adına kayıtlı IBAN’a 3-4 kursiyerinin ücreti toplamı olan 100 bin TL tutarında para gönderdi. Kalan ücretleri başka bir çete üyesine 30 bin TL, 25 bin TL ve 40 bin TL olmak üzere 3 etapta elden ödedi. Konur da 2 kursiyerin tutarlarından toplam 15 TL komisyon ücreti aldı. Ancak Konur sadece aracı olduğunu, işlemin nasıl yapıldığını bilmediğini savundu.

İFADE VAR, TESPİT YOK!

İddianamedeki diğer şüphelilerden Ali Olcan ise 2023’te Konur’un kurs binasına giderek, daha önce ehliyet yazılı sınavına girdiğini; ancak başarılı olamadığımı anlattı. Bunun üzerine Konur, Olcan’a “Senin yazılı ve direksiyon sınava girmene gerek yok. Sen bana 33 bin TL verirsen ben sana ehliyetini çıkartıp teslim ederim” teklifinde bulundu. Olcan, Konur’un teklifini kabul ederek, kendisine verilen IBAN üzerinden 17 bin TL ödedi. Ancak iddianamede Olcan’ın telefon incelemesinde bu yönde bir verinin olmadığı tespitine yer verildi.

E-SINAVLARA KİŞİLER ADINA BAŞKALARINI SOKMUŞ

Şüpheli Fırat Çıkan da Konur’un köylerde birçok kişiye sahte ehliyet dağıttığını duyması üzerine onunla iletişime geçti. Konur, Çıkan adına e-sınava başkasını soktu. Bu sınavın ardından Konur, Çıkan’ı arayarak; “E-Sınavı geçtin, direksiyon sınavına gireceksin. Merak etme onu da hallederiz” dedi. Ancak Çıkan direksiyon sınavını geçemedi. Bunun üzerine Konur, Çıkan’a 50 bin TL karşılığında sınavdan onu girmeden geçireceğini teklif etti, Çıkan bunu da kabul etti. Ancak Çıkan bu para ödemesinin ardından Konur’a ulaşamadı.