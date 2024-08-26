Sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirip öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ciple direksiyon başında seyir halinde iken kalp krizi geçiren Cem Serbest hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 22:22
Sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirip öldü
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Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Cadde üzerinde meydana geldi. 32 Evler Mahallesi yönüne giden Cem Serbest, 54 DT 430 plakalı cipin direksiyonundayken kalp krizi geçirdi. 

Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçip duvara hafif şekilde çarparak durdu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Serbest’in hayatını kaybettiği belirlendi. 

İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Serbest’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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