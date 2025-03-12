Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor... Ağır para cezaları uygulanacak
İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımını yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar artık tarihe karışacak.
İçişleri Bakanlığı, trafikte sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımına yasak getirdi. Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak.
2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor.
Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.
Etiketler: #içişleri bakanlığı #Trafik #beyaz far
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